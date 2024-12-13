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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1945 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1945 A
Средняя цена 35 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1945 E
Средняя цена 80 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1945 A
Средняя цена 20 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1945 E
Средняя цена 100 $
Продажи
0 50
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