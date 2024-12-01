1 рейхспфенниг 1945 года A "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1945 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 628 проданному на аукционе Russiancoin за 1500 RUB. Торги состоялись 28 мая 2020.

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