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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1945 года A "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1945 года A "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1945 года A "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 1,81 гр
  • Диаметр 1,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 17,145,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1945
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1945 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 628 проданному на аукционе Russiancoin за 1500 RUB. Торги состоялись 28 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • VL Nummus (1)
Германия 1 рейхспфенниг 1945 A на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Германия 1 рейхспфенниг 1945 A на аукционе VL Nummus - June 5, 2016
Продавец VL Nummus
Дата 5 июня 2016
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1945 A на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1945 A на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность MS63 PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1945 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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