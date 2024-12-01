Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1945 года A "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 1,81 гр
- Диаметр 1,25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 17,145,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1945
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1945 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 628 проданному на аукционе Russiancoin за 1500 RUB. Торги состоялись 28 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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