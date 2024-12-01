Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1945 года E "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 3,52 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,897,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1945
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1945 года со знаком E. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2523 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 500 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 2500 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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