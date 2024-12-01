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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1945 года E "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1945 года E "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1945 года E "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 3,52 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,897,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1945
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1945 года со знаком E. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2523 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 500 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 рейхспфеннигов 1945 E на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1945 E на аукционе Stephen Album - July 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1945 E на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 2500 RUB
Германия 10 рейхспфеннигов 1945 E на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1945 E на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1945 E на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1945 E на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1945 E на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1945 E на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1945 E на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1945 E на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1945 E на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1945 E на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1945 E на аукционе Rauch - September 19, 2020
Продавец Rauch
Дата 19 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1945 E на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1945 E на аукционе Russiancoin - June 11, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 11 июня 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1945 E на аукционе Rauch - May 9, 2020
Продавец Rauch
Дата 9 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1945 E на аукционе Aurea - May 23, 2019
Продавец Aurea
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1945 E на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1945 E на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1945 E на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1945 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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