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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1945 года E "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1945 года E "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1945 года E "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 1,81 гр
  • Диаметр 1,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,800,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1945
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1945 года со знаком E. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4671 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sonntag (1)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (3)
Германия 1 рейхспфенниг 1945 E на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1945 E на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1945 E на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1945 E на аукционе Universum Coins GmbH - February 23, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1945 E на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1945 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1945 E на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1945 E на аукционе Gärtner - June 25, 2022
Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1945 E на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1945 E на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1945 E на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1945 E на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1945 E на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1945 E на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1945 E на аукционе Savoca Numismatik - July 31, 2021
Продавец Savoca Numismatik
Дата 31 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1945 E на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1945 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1945 E на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1945 E на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1945 E на аукционе Frühwald - December 12, 2020
Продавец Frühwald
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1945 E на аукционе Künker - August 13, 2020
Продавец Künker
Дата 13 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1945 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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