Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1945 года E "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 1,81 гр
- Диаметр 1,25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,800,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1945
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1945 года со знаком E. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4671 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Dorotheum (1)
- Emporium Hamburg (3)
- Frühwald (2)
- Gärtner (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (6)
- HIRSCH (2)
- Höhn (3)
- Katz (4)
- Kroha (1)
- Künker (7)
- Möller (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Rauch (1)
- Rhenumis (1)
- Rio de la Plata (1)
- Russiancoin (7)
- Savoca Numismatik (1)
- Sonntag (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- WAG (3)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Savoca Numismatik
Дата 31 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
123
Где продать?
Для продажи 1 рейхспфенниг 1945 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск