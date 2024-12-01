10 рейхспфеннигов 1945 года A "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1945 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2018.

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