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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1945 года A "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1945 года A "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1945 года A "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 3,52 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,112,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1945
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1945 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 448 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numisbalt (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1945 A на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1945 A на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1945 A на аукционе Aurea - June 4, 2020
Продавец Aurea
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 550 CZK
Германия 10 рейхспфеннигов 1945 A на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1945 A на аукционе Heritage - April 23, 2018
Германия 10 рейхспфеннигов 1945 A на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность PF64 PCGS
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1945 A на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1945 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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