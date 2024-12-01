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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1942 года A "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1942 года A "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1942 года A "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Münzenhandlung Brom

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 1,81 гр
  • Диаметр 1,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 558,877,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1942
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1942 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1535 проданному на аукционе Katz Auction за 17 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2021.

Сохранность
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  • Möller (1)
Германия 1 рейхспфенниг 1942 A на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1942 A на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

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