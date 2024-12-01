1 рейхспфенниг 1942 года A "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1942 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1535 проданному на аукционе Katz Auction за 17 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2021.

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