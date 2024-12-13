Каталог
Аукционы
Тарифы
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Каталог
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
В аукционах
В каталоге
Смотреть все
Смотреть все
Требования к фото
Одна сторона
Вторая сторона
Вторая сторона
или
Искать
Искать
Искать
Загрузить фотографию монеты
Перетащите фото сюда
или
Выберите фотографии
Вставить из буфера
Требования к фото
Требования к фото
Понятно
Главная
Каталог
Германия
1942
Германия
Период:
1871-2001
1871-2001
Германская Империя
1871-1918
Bеймарская республика
1919-1933
Третий рейх
1933-1945
ГДР
1948-1990
ФРГ
1948-2001
Главная
Каталог
Германия
1942
Монеты Германии 1942 года
Выберите категорию
Все
Для обращения
Монеты для обращения
50 рейхспфеннигов 1942 A
Средняя цена
—
Продажи
0
2
50 рейхспфеннигов 1942 B
Средняя цена
80 $
Продажи
0
12
50 рейхспфеннигов 1942 D
Средняя цена
50 $
Продажи
0
10
50 рейхспфеннигов 1942 E
Средняя цена
55 $
Продажи
0
11
50 рейхспфеннигов 1942 F
Средняя цена
65 $
Продажи
0
10
50 рейхспфеннигов 1942 G
Средняя цена
110 $
Продажи
0
31
10 рейхспфеннигов 1942 A
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 рейхспфеннигов 1942 B
Средняя цена
—
Продажи
0
3
10 рейхспфеннигов 1942 D
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 рейхспфеннигов 1942 E
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 рейхспфеннигов 1942 F
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 рейхспфеннигов 1942 J
Средняя цена
—
Продажи
0
1
5 рейхспфеннигов 1942 A
Средняя цена
—
Продажи
0
1
5 рейхспфеннигов 1942 B
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 рейхспфеннигов 1942 D
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 рейхспфеннигов 1942 E
Средняя цена
25 $
Продажи
0
4
5 рейхспфеннигов 1942 F
Средняя цена
—
Продажи
0
8
5 рейхспфеннигов 1942 G
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 рейхспфенниг 1942 A
Средняя цена
—
Продажи
0
2
1 рейхспфенниг 1942 B
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 рейхспфенниг 1942 D
Средняя цена
25 $
Продажи
0
1
1 рейхспфенниг 1942 E
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 рейхспфенниг 1942 F
Средняя цена
30 $
Продажи
0
5
1 рейхспфенниг 1942 G
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 рейхспфенниг 1942 J
Средняя цена
30 $
Продажи
0
2
Лучшие предложения
Nomisma Aste
Аукцион
13 дек. 2024
Numismatica Ferrarese
Аукцион
1 дек. 2024
Coins.ee
Аукцион
17 дек. 2024
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Германия
Период
1871-2001
Категория
Зактрыть
???
Германия
Период
1871-2001
Германская Империя
1871-1918
Bеймарская республика
1919-1933
Третий рейх
1933-1945
ГДР
1948-1990
ФРГ
1948-2001
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить
Открыто по подписке
Открыть