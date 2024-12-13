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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1942 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1942 A
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1942 B
Средняя цена 80 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1942 D
Средняя цена 50 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1942 E
Средняя цена 55 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1942 F
Средняя цена 65 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1942 G
Средняя цена 110 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1942 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1942 B
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1942 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1942 E
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1942 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1942 J
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1942 A
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1942 B
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1942 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1942 E
Средняя цена 25 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1942 F
Средняя цена
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1942 G
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1942 A
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1942 B
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1942 D
Средняя цена 25 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1942 E
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1942 F
Средняя цена 30 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1942 G
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1942 J
Средняя цена 30 $
Продажи
0 2
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