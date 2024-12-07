Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1942 года B "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,876,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1942
- Монетный двор Вена
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1942 года со знаком B. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 72473 проданному на аукционе Stack's Bowers за 600 USD. Торги состоялись 25 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 23 января 2022
Сохранность PF63 CAMEO ANACS
Цена
375 $
Цена в валюте аукциона 375 USD
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность PF63 CAMEO ANACS
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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