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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1942 года G "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1942 года G "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1942 года G "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,400,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1942
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1942 года со знаком G. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 3011 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 180 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2018.

Сохранность
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  • Pesek Auctions (1)
  • Russiancoin (5)
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 G на аукционе Busso Peus - November 6, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 G на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
193 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 G на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 G на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 G на аукционе Ibrahim's Collectibles - March 5, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1942 G на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 G на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1942 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1942 G на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1942 G на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1942 G на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1942 G на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1942 G на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 G на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1942 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1942 G на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1942 G на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 G на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1942 G на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 G на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1942 G на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 G на аукционе Busso Peus - November 8, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1942 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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