Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1942 года G "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,400,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1942
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1942 года со знаком G. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 3011 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 180 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2018.
Сохранность
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- Pesek Auctions (1)
- Russiancoin (5)
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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