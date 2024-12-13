50 рейхспфеннигов 1942 года A "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1942 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1569 проданному на аукционе Katz Auction за 15 EUR. Торги состоялись 29 октября 2022.

Сохранность Нет оценки (2)