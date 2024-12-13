Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1942 года A "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,580,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1942
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1942 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1569 проданному на аукционе Katz Auction за 15 EUR. Торги состоялись 29 октября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (2)
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