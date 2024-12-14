Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1942 года D "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,247,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1942
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1942 года со знаком D. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 568 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 130 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2023.
Сохранность
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Где продать?
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