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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1942 года D "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1942 года D "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1942 года D "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,247,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1942
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1942 года со знаком D. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 568 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 130 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2023.

Сохранность
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  • Reinhard Fischer (7)
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 D на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 D на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 D на аукционе Reinhard Fischer - September 7, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 7 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 D на аукционе Reinhard Fischer - September 7, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 7 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 D на аукционе Reinhard Fischer - July 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 D на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 D на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 D на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 D на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1942 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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