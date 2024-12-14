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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1942 года A "Тип 1940-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1942 года A "Тип 1940-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1942 года A "Тип 1940-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Hornung

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 2,50 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 161,042,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1942
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1942 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (1)
Германия 5 рейхспфеннигов 1942 A на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

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