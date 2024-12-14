Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1942 года A "Тип 1940-1944" (Германия, Третий рейх)
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1942 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (1)
Где продать?
Для продажи 5 рейхспфеннигов 1942 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск