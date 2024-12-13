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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1942 года F "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1942 года F "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1942 года F "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,133,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1942
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1942 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 3679 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 22 июня 2022.

Сохранность
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Германия 50 рейхспфеннигов 1942 F на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 F на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность PF66 PCGS
Цена
1157 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 F на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 F на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 F на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1942 F на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1942 F на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 F на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 F на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1942 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1942 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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