Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1942 года F "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,133,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1942
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1942 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 3679 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 22 июня 2022.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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