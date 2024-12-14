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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1942 года F "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1942 года F "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1942 года F "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Arkadien Numismata

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 1,81 гр
  • Диаметр 1,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 90,788,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1942
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1942 года со знаком F. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1679 проданному на аукционе Katz Auction за 58 EUR. Торги состоялись 24 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 рейхспфенниг 1942 F на аукционе Katz - August 30, 2024
Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1942 F на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1942 F на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1942 F на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 1 рейхспфенниг 1942 F на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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