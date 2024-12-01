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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1942 года D "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1942 года D "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1942 года D "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Arkadien Numismata

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 1,81 гр
  • Диаметр 1,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 134,145,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1942
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1942 года со знаком D. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2182 проданному на аукционе H.D. Rauch за 20 EUR. Торги состоялись 16 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 рейхспфенниг 1942 D на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Где продать?

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