Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1942 года D "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)
Цены на аукционах (1) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1942 года со знаком D. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2182 проданному на аукционе H.D. Rauch за 20 EUR. Торги состоялись 16 июля 2021.
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