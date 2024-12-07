Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1942 года B "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1942 года со знаком B. Это цинковая монета периода Третьего рейха
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