Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1942 года E "Тип 1940-1944" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 2,50 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,800,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1942
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1942 года со знаком E. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4588 проданному на аукционе Katz Auction за 26 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Coinhouse (1)
- Katz (2)
- Rio de la Plata (1)
Где продать?
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