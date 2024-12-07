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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1942 года E "Тип 1940-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1942 года E "Тип 1940-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1942 года E "Тип 1940-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 2,50 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,800,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1942
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1942 года со знаком E. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 4588 проданному на аукционе Katz Auction за 26 EUR. Торги состоялись 15 апреля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • Katz (2)
  • Rio de la Plata (1)
Германия 5 рейхспфеннигов 1942 E на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 5 рейхспфеннигов 1942 E на аукционе Rio de la Plata - June 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 USD
Германия 5 рейхспфеннигов 1942 E на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1942 E на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
Цена
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