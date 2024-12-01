Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1942 года J "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 1,81 гр
- Диаметр 1,25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 122,934,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1942
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1942 года со знаком J. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 7421 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 25 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Künker (1)
- Numisbalt (1)
Где продать?
Для продажи 1 рейхспфенниг 1942 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск