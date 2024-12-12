Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1941 года A "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1941 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1698 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 420 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата 20 октября 2024
Сохранность XF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Где продать?
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