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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1941 года A "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1941 года A "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1941 года A "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Münzenversand Udo Helmig

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 3,52 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 240,284,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1941
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1941 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1698 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 420 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1941 A на аукционе Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - October 20, 2024
Продавец Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Дата 20 октября 2024
Сохранность XF
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1941 A на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
441 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1941 A на аукционе Stack's - February 26, 2020
Германия 10 рейхспфеннигов 1941 A на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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