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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1944 года

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1944 B
Средняя цена 45 $
Продажи
1 22
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1944 D
Средняя цена 65 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1944 F
Средняя цена 40 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
50 рейхспфеннигов 1944 G
Средняя цена 130 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1944 A
Средняя цена 8 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1944 B
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1944 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1944 E
Средняя цена 10 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1944 F
Средняя цена 25 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 рейхспфеннигов 1944 G
Средняя цена 10 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1944 A
Средняя цена 25 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1944 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1944 E
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1944 F
Средняя цена 45 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 рейхспфеннигов 1944 G
Средняя цена 260 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1944 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1944 B
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1944 D
Средняя цена 70 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1944 E
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1944 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 рейхспфенниг 1944 G
Средняя цена
Продажи
0 0
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