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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1944 года D "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1944 года D "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1944 года D "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,886,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1944
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1944 года со знаком D. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 5187 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 95 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (3)
  • Numis.be (1)
  • Russiancoin (7)
  • WAG (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 D на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 D на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 D на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 D на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 D на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 D на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 D на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 D на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 D на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 D на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 D на аукционе Numis.be - May 21, 2013
Продавец Numis.be
Дата 21 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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