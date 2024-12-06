Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1944 года D "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,886,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1944
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1944 года со знаком D. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 5187 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 95 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.
Сохранность
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- Emporium Hamburg (1)
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- Numis.be (1)
- Russiancoin (7)
- WAG (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Где продать?
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