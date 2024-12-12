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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1944 года F "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1944 года F "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1944 года F "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,739,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1944
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1944 года со знаком F. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2526 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1550 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • Künker (2)
  • Möller (2)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 F на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
1017 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 F на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 F на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 F на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 460 RUB
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 F на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 F на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1944 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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