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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхспфеннигов 1944 года A "Тип 1940-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1944 года A "Тип 1940-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 5 рейхспфеннигов 1944 года A "Тип 1940-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 2,50 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 23,699,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 5 рейхспфеннигов
  • Год 1944
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1944 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 932 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 80 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2016.

Сохранность
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  • Zöttl (1)
Германия 5 рейхспфеннигов 1944 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 33 EUR
Германия 5 рейхспфеннигов 1944 A на аукционе Zöttl - September 18, 2021
Продавец Zöttl
Дата 18 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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