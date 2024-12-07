Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1944 года A "Тип 1940-1944" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 2,50 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 23,699,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 5 рейхспфеннигов
- Год 1944
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1944 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 932 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 80 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Zöttl (1)
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