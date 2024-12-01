Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1944 года B "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,622,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1944
- Монетный двор Вена
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1944 года со знаком B. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 569 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 110 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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