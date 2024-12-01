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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1944 года B "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1944 года B "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1944 года B "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,622,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1944
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1944 года со знаком B. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 569 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 110 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 B на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 B на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 B на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 B на аукционе Pesek Auctions - April 19, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 B на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 B на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 B на аукционе Stephen Album - December 6, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 6 декабря 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 B на аукционе Zöttl - September 18, 2021
Продавец Zöttl
Дата 18 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 B на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 B на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 B на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 B на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 B на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 B на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 B на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 B на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 B на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 B на аукционе Frühwald - April 3, 2016
Продавец Frühwald
Дата 3 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 B на аукционе Frühwald - December 13, 2015
Продавец Frühwald
Дата 13 декабря 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 B на аукционе Frühwald - August 2, 2015
Продавец Frühwald
Дата 2 августа 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 B на аукционе Frühwald - March 15, 2015
Продавец Frühwald
Дата 15 марта 2015
Сохранность UNC
Цена
Где купить?
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 B на аукционе WAG - December 8, 2024
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К аукциону

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1944 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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