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10 рейхспфеннигов 1944 года F "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1944 года F "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1944 года F "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Münzhandlung Krogoll

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 3,52 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,639,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1944
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1944 года со знаком F. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1227 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 25 USD. Торги состоялись 1 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 рейхспфеннигов 1944 F на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Где продать?

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