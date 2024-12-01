Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1944 года F "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1944 года со знаком F. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1227 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 25 USD. Торги состоялись 1 апреля 2024.
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