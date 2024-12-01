Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1944 года G "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 3,52 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,023,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1944
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1944 года со знаком G. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1396 проданному на аукционе Katz Auction за 10 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.
Сохранность
- Все фирмы
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Где продать?
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