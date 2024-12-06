Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхспфеннигов 1944 года F "Тип 1940-1944" (Германия, Третий рейх)
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхспфеннигов 1944 года со знаком F. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1932 проданному на аукционе Katz Auction за 40 EUR. Торги состоялись 30 октября 2016.
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