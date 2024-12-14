Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1944 года B "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 1,81 гр
- Диаметр 1,25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 87,850,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1944
- Монетный двор Вена
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1944 года со знаком B. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 550 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Frühwald (2)
- Russiancoin (1)
- Solidus Numismatik (1)
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 60 RUB
Где продать?
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