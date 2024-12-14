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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1944 года B "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1944 года B "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1944 года B "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 1,81 гр
  • Диаметр 1,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 87,850,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1944
  • Монетный двор Вена
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1944 года со знаком B. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 550 PLN. Торги состоялись 2 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Solidus Numismatik (1)
Германия 1 рейхспфенниг 1944 B на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 60 RUB
Германия 1 рейхспфенниг 1944 B на аукционе Solidus Numismatik - February 17, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 февраля 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1944 B на аукционе Frühwald - August 2, 2015
Продавец Frühwald
Дата 2 августа 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1944 B на аукционе Frühwald - March 15, 2015
Продавец Frühwald
Дата 15 марта 2015
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1944 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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