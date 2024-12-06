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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1944 года E "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1944 года E "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1944 года E "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 3,52 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 29,963,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1944
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1944 года со знаком E. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1721 проданному на аукционе Katz Auction за 11 EUR. Торги состоялись 21 марта 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (3)
Германия 10 рейхспфеннигов 1944 E на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность AU
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1944 E на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1944 E на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1944 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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