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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1944 года G "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1944 года G "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1944 года G "Тип 1939-1944" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,190,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1944
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1944 года со знаком G. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 6418 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 440 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.

Сохранность
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  • Reinhard Fischer (4)
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  • Sonntag (2)
  • WAG (8)
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 G на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 G на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 G на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 G на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 G на аукционе Pesek Auctions - March 29, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 G на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 G на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 G на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 G на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 G на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 G на аукционе Rhenumis - March 12, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 G на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 G на аукционе Auctiones - December 13, 2020
Продавец Auctiones
Дата 13 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 G на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 G на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 50 рейхспфеннигов 1944 G на аукционе Reinhard Fischer - August 30, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 августа 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 G на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1944 G на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1944 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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