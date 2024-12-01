Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1944 года G "Тип 1939-1944" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,190,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1944
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1944 года со знаком G. Это алюминиевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 6418 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 440 EUR. Торги состоялись 18 марта 2016.
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Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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