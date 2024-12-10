Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1944 года D "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 1,81 гр
- Диаметр 1,25 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 56,755,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1944
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1944 года со знаком D. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2839 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 85 EUR. Торги состоялись 23 октября 2018.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
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Цена
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