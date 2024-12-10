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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1944 года D "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1944 года D "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1944 года D "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 1,81 гр
  • Диаметр 1,25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 56,755,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1944
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1944 года со знаком D. Это цинковая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 2839 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 85 EUR. Торги состоялись 23 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 рейхспфенниг 1944 D на аукционе Katz - October 27, 2024
Продавец Katz
Дата 27 октября 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 57 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1944 D на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 66 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1944 D на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1944 D на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Германия 1 рейхспфенниг 1944 D на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1944 D на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхспфенниг 1944 D на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1944 D на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена

Где продать?

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