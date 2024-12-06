Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1944 года A "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 3,52 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 84,164,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1944
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1944 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2177 проданному на аукционе H.D. Rauch за 20 EUR. Торги состоялись 16 июля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Где продать?
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