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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1944 года A "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1944 года A "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1944 года A "Тип 1940-1945" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 3,52 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 84,164,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1944
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1944 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2177 проданному на аукционе H.D. Rauch за 20 EUR. Торги состоялись 16 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (1)
  • Денга1700 (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1944 A на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 150 RUB
Германия 10 рейхспфеннигов 1944 A на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1944 A на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1944 A на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Германия 10 рейхспфеннигов 1944 A на аукционе Денга1700 - March 17, 2021
Продавец Денга1700
Дата 17 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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