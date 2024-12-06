10 рейхспфеннигов 1944 года A "Тип 1940-1945" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1944 года со знаком A. Это цинковая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2177 проданному на аукционе H.D. Rauch за 20 EUR. Торги состоялись 16 июля 2021.

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