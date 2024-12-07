Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1933 года G "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4,85 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,000,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1933
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1933 года со знаком G. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 687 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 1900 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
1067 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 23 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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