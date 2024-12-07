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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1933 года G "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1933 года G "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1933 года G "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4,85 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,000,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1933
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1933 года со знаком G. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 687 проданному на аукционе Editions V. GADOURY за 1900 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 рейхсмарка 1933 G на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1933 G на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
1067 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1933 G на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1933 G на аукционе V. GADOURY - November 15, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность SP65 PCGS
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1933 G на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 23, 2018
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 23 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1933 G на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - August 3, 2018
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 3 августа 2018
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1933 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1933 G на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1933 G на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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