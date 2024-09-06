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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1933 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1933 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1933 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,349,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1933
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1933 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75558 проданному на аукционе Stack's Bowers за 160 USD. Торги состоялись 24 февраля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (3)
  • Künker (1)
  • Numis.be (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1933 A на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1933 A на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1933 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
149 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1933 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1933 A на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1933 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 рейхспфеннигов 1933 A на аукционе Numis.be - May 20, 2013
Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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