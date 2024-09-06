10 рейхспфеннигов 1933 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1933 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75558 проданному на аукционе Stack's Bowers за 160 USD. Торги состоялись 24 февраля 2022.

Сохранность UNC (2) AU (1) XF (2) VF (2)