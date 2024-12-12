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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1933 года E "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1933 года E "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1933 года E "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4,85 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,500,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1933
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1933 года со знаком E. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 26895 проданному на аукционе Heritage Auctions за 705 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Германия 1 рейхсмарка 1933 E на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 E на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 E на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 E на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 E на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 E на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 E на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 E на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 E на аукционе Numismatica Ferrarese - June 13, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 E на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 E на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 E на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 E на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 E на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 E на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1933 E на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность PROOF
Цена
316 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1933 E на аукционе WAG - February 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 E на аукционе Heritage - September 11, 2012
Германия 1 рейхсмарка 1933 E на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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