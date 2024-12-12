Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1933 года E "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4,85 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,500,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1933
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1933 года со знаком E. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 26895 проданному на аукционе Heritage Auctions за 705 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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