Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1933 года J "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 423,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1933
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1933 года "Дуб" со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 952 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 17750 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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