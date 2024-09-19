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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1933 года J "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1933 года J "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1933 года J "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 423,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1933
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (81)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1933 года "Дуб" со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 952 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 17750 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1933 J "Дуб" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2213 $
Цена в валюте аукциона 2050 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1933 J "Дуб" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
3910 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1933 J "Дуб" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 J "Дуб" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1933 J "Дуб" на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1933 J "Дуб" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 J "Дуб" на аукционе Frühwald - November 26, 2022
Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 J "Дуб" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 J "Дуб" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 J "Дуб" на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1933 J "Дуб" на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 J "Дуб" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 J "Дуб" на аукционе Stack's - January 15, 2022
Германия 5 рейхсмарок 1933 J "Дуб" на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 J "Дуб" на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 J "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 J "Дуб" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 J "Дуб" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 J "Дуб" на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 J "Дуб" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 J "Дуб" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1933 J "Дуб" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1933 "Дуб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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