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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхспфенниг 1933 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 рейхспфенниг 1933 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 рейхспфенниг 1933 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,00 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 37,846,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 рейхспфенниг
  • Год 1933
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1933 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1779 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 160 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2023.

Сохранность
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Германия 1 рейхспфенниг 1933 A на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Германия 1 рейхспфенниг 1933 A на аукционе 17 Auctions - April 1, 2024
Продавец 17 Auctions
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1933 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1933 A на аукционе Katz - May 29, 2016
Продавец Katz
Дата 29 мая 2016
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Германия 1 рейхспфенниг 1933 A на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
Германия 1 рейхспфенниг 1933 A на аукционе Höhn - August 31, 2015
Продавец Höhn
Дата 31 августа 2015
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рейхспфенниг 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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