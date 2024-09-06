1 рейхспфенниг 1933 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1933 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1779 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 160 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2023.

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