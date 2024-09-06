Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхспфенниг 1933 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,00 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 37,846,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 рейхспфенниг
- Год 1933
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхспфенниг 1933 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1779 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 160 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Где продать?
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