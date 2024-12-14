Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1933 года F "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4,85 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,400,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1933
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1933 года со знаком F. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1151 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 260 USD. Торги состоялись 4 ноября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 5 ноября 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 21 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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