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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1933 года F "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1933 года F "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1933 года F "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4,85 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,400,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1933
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1933 года со знаком F. Это никелевая монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 1151 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 260 USD. Торги состоялись 4 ноября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 рейхсмарка 1933 F на аукционе Stephen Album - November 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 ноября 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 260 USD
Германия 1 рейхсмарка 1933 F на аукционе Katz - January 31, 2024
Германия 1 рейхсмарка 1933 F на аукционе Katz - January 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 января 2024
Сохранность F
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1933 F на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1933 F на аукционе CoinsNB - May 13, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1933 F на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1933 F на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 F на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 рейхсмарка 1933 F на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1933 F на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1933 F на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 F на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 F на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 F на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 F на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 21, 2019
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 21 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1933 F на аукционе BAC - May 30, 2017
Продавец BAC
Дата 30 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1933 F на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 рейхсмарка 1933 F на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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