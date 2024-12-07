Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рейхсмарки 1933 года J "Мартин Лютер" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 8 гр
- Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 82,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 2 рейхсмарки
- Год 1933
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (49) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1933 года "Мартин Лютер" со знаком J. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 923 проданному на аукционе Rhenumis за 2200 EUR. Торги состоялись 15 мая 2024.
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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