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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рейхсмарки 1933 года J "Мартин Лютер" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 2 рейхсмарки 1933 года J "Мартин Лютер" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 2 рейхсмарки 1933 года J "Мартин Лютер" - цена серебряной монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 8 гр
  • Чистого серебра (0,1608 oz) 5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 82,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 2 рейхсмарки
  • Год 1933
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (49) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рейхсмарки 1933 года "Мартин Лютер" со знаком J. Это серебряная монета периода Третьего рейха. Рекорд цены принадлежит лоту 923 проданному на аукционе Rhenumis за 2200 EUR. Торги состоялись 15 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе CoinsNB - November 23, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 23 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе TMAJK sro - October 17, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе TMAJK sro - October 17, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 17 октября 2024
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе Katz - August 30, 2024
Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе Solidus Numismatik - May 17, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе Александр - March 26, 2020
Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе Александр - March 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе Künker - October 17, 2019
Продавец Künker
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 рейхсмарки 1933 J "Мартин Лютер" на аукционе Frühwald - September 27, 2019
Продавец Frühwald
Дата 27 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 рейхсмарки 1933 "Мартин Лютер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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