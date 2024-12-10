Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 рейхсмарка 1933 года A "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 4,85 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,030,000
Описание
- Страна Германия
- Период Третий рейх
- Номинал 1 рейхсмарка
- Год 1933
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1933 года со знаком A. Это никелевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 1700 EUR. Торги состоялись 31 июля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- CNG (1)
- Coinhouse (1)
- Emporium Hamburg (2)
- Frühwald (1)
- Grün (4)
- Heritage (1)
- Höhn (1)
- Klondike Auction (1)
- Künker (6)
- Reinhard Fischer (1)
- Russiancoin (7)
- SINCONA (1)
- WAG (7)
- Westfälische (1)
Продавец CNG
Дата 29 ноября 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 325 USD
Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 30 апреля 2020
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 1 рейхсмарка 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск