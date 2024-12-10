1 рейхсмарка 1933 года A "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1933 года со знаком A. Это никелевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 1700 EUR. Торги состоялись 31 июля 2016.

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