flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 рейхсмарка 1933 года A "Тип 1933-1939" (Германия, Третий рейх)

Аверс монеты - 1 рейхсмарка 1933 года A "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх Реверс монеты - 1 рейхсмарка 1933 года A "Тип 1933-1939" - цена монеты - Германия, Третий рейх

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 4,85 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,030,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Третий рейх
  • Номинал 1 рейхсмарка
  • Год 1933
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 рейхсмарка 1933 года со знаком A. Это никелевая монета периода Третьего рейха отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 274 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 1700 EUR. Торги состоялись 31 июля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • Coinhouse (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Frühwald (1)
  • Grün (4)
  • Heritage (1)
  • Höhn (1)
  • Klondike Auction (1)
  • Künker (6)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Russiancoin (7)
  • SINCONA (1)
  • WAG (7)
  • Westfälische (1)
Германия 1 рейхсмарка 1933 A на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Германия 1 рейхсмарка 1933 A на аукционе CNG - November 29, 2023
Продавец CNG
Дата 29 ноября 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 325 USD
Германия 1 рейхсмарка 1933 A на аукционе Klondike Auction - November 10, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 10 ноября 2023
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1933 A на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 A на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1933 A на аукционе Russiancoin - December 22, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 A на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1933 A на аукционе Russiancoin - February 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1933 A на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 A на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 A на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 A на аукционе Russiancoin - May 28, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 рейхсмарка 1933 A на аукционе Heritage - April 30, 2020
Германия 1 рейхсмарка 1933 A на аукционе Heritage - April 30, 2020
Продавец Heritage
Дата 30 апреля 2020
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1933 A на аукционе Höhn - November 2, 2019
Продавец Höhn
Дата 2 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1933 A на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1933 A на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1933 A на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1933 A на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1933 A на аукционе WAG - March 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Германия 1 рейхсмарка 1933 A на аукционе WAG - March 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 марта 2017
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 рейхсмарка 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 451
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Третьего рейха Монеты Германии 1933 года Все немецкие монеты немецкие никелевые монеты немецкие монеты номиналом 1 рейхсмарка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
InAsta S.p.A.
Аукцион 10 дек. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 13 дек. 2024
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 12 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть