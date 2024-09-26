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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 рейхспфеннигов 1933 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1933 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 50 рейхспфеннигов 1933 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,50 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 333,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 50 рейхспфеннигов
  • Год 1933
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1933 года со знаком G. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1243 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 340 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • Emporium Hamburg (1)
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  • Kroha (2)
  • Künker (7)
  • Rauch (1)
  • Sonntag (1)
  • WAG (6)
Германия 50 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
167 $
Цена в валюте аукциона 151 EUR
Германия 50 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе Coinhouse - March 28, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 50 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе Felzmann - November 9, 2016
Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе Rauch - July 11, 2015
Продавец Rauch
Дата 11 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 рейхспфеннигов 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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