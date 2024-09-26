Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 рейхспфеннигов 1933 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,50 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 333,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 50 рейхспфеннигов
- Год 1933
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 рейхспфеннигов 1933 года со знаком G. Это никелевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1243 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 340 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
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Продавец Coinhouse
Дата 28 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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