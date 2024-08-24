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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 рейхспфеннигов 1933 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1933 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 10 рейхспфеннигов 1933 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Алюминиевая бронза
  • Вес 4,05 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,046,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 10 рейхспфеннигов
  • Год 1933
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1933 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2415 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 875 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • Grün (2)
  • Künker (3)
  • Numis.be (1)
  • Zöttl (1)
Германия 10 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе Zöttl - September 18, 2021
Продавец Zöttl
Дата 18 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
520 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Германия 10 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе Numis.be - May 20, 2013
Продавец Numis.be
Дата 20 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 10 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе Künker - October 10, 2007
Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 рейхспфеннигов 1933 G на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рейхспфеннигов 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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