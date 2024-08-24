Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 рейхспфеннигов 1933 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Алюминиевая бронза
- Вес 4,05 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,046,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 10 рейхспфеннигов
- Год 1933
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 рейхспфеннигов 1933 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2415 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 875 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2007
Сохранность PROOF
Цена
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