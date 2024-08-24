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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 рейхсмарки 1931 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 рейхсмарки 1931 года D - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 рейхсмарки 1931 года D - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,232,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 рейхсмарки
  • Год 1931
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (149) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1931 года со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5624 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 рейхсмарки 1931 D на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
237 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1931 D на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
426 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1931 D на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 D на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 D на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 D на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1931 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 D на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 D на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 D на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 D на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1931 D на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 D на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 D на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 D на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1931 D на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 D на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 D на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 D на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 D на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 D на аукционе Kroha - October 30, 2021
Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рейхсмарки 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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