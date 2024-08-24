Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 рейхсмарки 1931 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,232,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 рейхсмарки
- Год 1931
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (149) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1931 года со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5624 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (7)
- CNG (1)
- Emporium Hamburg (15)
- Felzmann (4)
- Gärtner (6)
- Goldberg (2)
- Gorny & Mosch (4)
- Grün (12)
- HIRSCH (5)
- Höhn (10)
- Kroha (3)
- Künker (35)
- Möller (1)
- Naumann (1)
- Rauch (3)
- Reinhard Fischer (1)
- Solidus Numismatik (1)
- Sonntag (3)
- Teutoburger (20)
- WAG (13)
- Westfälische (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 8
Где продать?
Для продажи 3 рейхсмарки 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск