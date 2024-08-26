Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 рейхсмарки 1931 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,468,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 рейхсмарки
- Год 1931
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (131) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1931 года со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 3000 CHF. Торги состоялись 29 ноября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Schulman
Дата 15 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Schulman
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
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Где продать?
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