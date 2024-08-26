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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 рейхсмарки 1931 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 рейхсмарки 1931 года G - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 рейхсмарки 1931 года G - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,468,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 рейхсмарки
  • Год 1931
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (131) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1931 года со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 182 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 3000 CHF. Торги состоялись 29 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 рейхсмарки 1931 G на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1931 G на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
302 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1931 G на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 G на аукционе Solidus Numismatik - April 23, 2024
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 G на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 G на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Германия 3 рейхсмарки 1931 G на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 G на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 G на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1931 G на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 G на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 G на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 G на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1931 G на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 G на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 G на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 G на аукционе Schulman - December 15, 2022
Продавец Schulman
Дата 15 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 G на аукционе Schulman - December 15, 2022
Продавец Schulman
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
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Германия 3 рейхсмарки 1931 G на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1931 G на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1931 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 G на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена

Где продать?

Для продажи 3 рейхсмарки 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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