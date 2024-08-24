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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 рейхсмарки 1931 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 рейхсмарки 1931 года F - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 рейхсмарки 1931 года F - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,357,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 рейхсмарки
  • Год 1931
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (177) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1931 года со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 881 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1750 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 рейхсмарки 1931 F на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
597 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1931 F на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1931 F на аукционе Rhenumis - March 21, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 F на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 F на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Германия 3 рейхсмарки 1931 F на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 F на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 F на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 F на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1931 F на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 F на аукционе Gärtner - October 16, 2023
Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 F на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 F на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 F на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1931 F на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1931 F на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 F на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 F на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 F на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 F на аукционе Schulman - December 15, 2022
Продавец Schulman
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 F на аукционе Schulman - December 15, 2022
Продавец Schulman
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1931 F на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 рейхсмарки 1931 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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