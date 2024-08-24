Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 рейхсмарки 1931 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,357,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 рейхсмарки
- Год 1931
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (177) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1931 года со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 881 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1750 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rhenumis
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Schulman
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Schulman
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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