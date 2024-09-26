Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 рейхсмарки 1932 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 653,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 рейхсмарки
- Год 1932
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1932 года со знаком F. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 837 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 5500 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3300 RUB
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 29 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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