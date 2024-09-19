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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 рейхсмарки 1932 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 рейхсмарки 1932 года G - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 рейхсмарки 1932 года G - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 210,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 рейхсмарки
  • Год 1932
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1932 года со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1402 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 24 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1295 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
1955 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Stack's - February 22, 2022
Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Stack's - February 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2022
Сохранность PF61 PCGS
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
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Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Künker - May 28, 2020
Продавец Künker
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Auction World - January 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность XF
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Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Stack's - August 14, 2018
Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Stack's - August 14, 2018
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Goldberg - June 12, 2018
Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Goldberg - June 12, 2018
Продавец Goldberg
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Stack's - August 15, 2024
Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Stack's - August 15, 2024
Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Stack's - August 15, 2024
Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Stack's - August 15, 2024
Германия 3 рейхсмарки 1932 G на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS63 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 3 рейхсмарки 1932 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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