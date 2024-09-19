Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 рейхсмарки 1932 года G (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,2411 oz) 7,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 210,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 рейхсмарки
- Год 1932
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 рейхсмарки 1932 года со знаком G. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1402 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 24 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 февраля 2022
Сохранность PF61 PCGS
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2018
Сохранность PF62 PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 12 июня 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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