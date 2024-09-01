Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1924 года J "Тип 1924-1925" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,481,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 1 марка
- Год 1924
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1924 года со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6574 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 370 EUR. Торги состоялись 10 октября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
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