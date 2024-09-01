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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1924 года J "Тип 1924-1925" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 1 марка 1924 года J "Тип 1924-1925" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 1 марка 1924 года J "Тип 1924-1925" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,0804 oz) 2,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,481,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 1 марка
  • Год 1924
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1924 года со знаком J. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 6574 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 370 EUR. Торги состоялись 10 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (3)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Германия 1 марка 1924 J на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 1 марка 1924 J на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Германия 1 марка 1924 J на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 1 марка 1924 J на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1924 J на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1924 J на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1924 J на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1924 J на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 1 марка 1924 J на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1924 J на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1924 J на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1924 J на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1924 J на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1924 J на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1924 J на аукционе Tauler & Fau - December 15, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1924 J на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1924 J на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1924 J на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1924 J на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Германия 1 марка 1924 J на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1924 J на аукционе Stephen Album - March 1, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1924 J на аукционе Via - December 29, 2020
Продавец Via
Дата 29 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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