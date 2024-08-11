200 марок 1923 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 200 марок 1923 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1455 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 280 EUR. Торги состоялись 16 июня 2020.

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