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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

200 марок 1923 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 200 марок 1923 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 200 марок 1923 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,00 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 174,900,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 200 марок
  • Год 1923
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 200 марок 1923 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1455 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 280 EUR. Торги состоялись 16 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 200 марок 1923 A на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Германия 200 марок 1923 A на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Германия 200 марок 1923 A на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 200 марок 1923 A на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 200 марок 1923 A на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - November 29, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 200 марок 1923 A на аукционе Heritage - September 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 200 марок 1923 A на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 200 марок 1923 A на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 200 марок 1923 A на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 200 марок 1923 A на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 200 марок 1923 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 200 марок 1923 A на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 200 марок 1923 A на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 200 марок 1923 A на аукционе Stack's - August 23, 2021
Германия 200 марок 1923 A на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Германия 200 марок 1923 A на аукционе Stack's - August 23, 2021
Германия 200 марок 1923 A на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Германия 200 марок 1923 A на аукционе cgb.fr - August 3, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 200 марок 1923 A на аукционе cgb.fr - July 27, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 27 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 200 марок 1923 A на аукционе Stephen Album - June 28, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 200 марок 1923 A на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 200 марок 1923 A на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 200 марок 1923 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 200 марок 1923 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 200 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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