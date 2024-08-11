Германия Период: 1871-2001 1871-2001
200 марок 1923 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,00 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 174,900,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 200 марок
- Год 1923
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 200 марок 1923 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1455 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 280 EUR. Торги состоялись 16 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2023
Сохранность PF66 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность PF66 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 27 июля 2021
Сохранность UNC
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Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Для продажи 200 марок 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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