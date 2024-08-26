Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1931 года D "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1931 года D "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1931 года D "Дуб" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,254,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1931
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (108) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1931 года "Дуб" со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 941 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 460 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Chaponnière (2)
  • Dorotheum (1)
  • Emporium Hamburg (13)
  • Felzmann (3)
  • Gärtner (3)
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (4)
  • Grün (11)
  • Heritage (5)
  • Heritage Eur (2)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (7)
  • iNumis (1)
  • Katz (1)
  • Kroha (3)
  • Künker (16)
  • MARCINIAK (2)
  • Möller (2)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Rauch (2)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Rhenumis (2)
  • Sonntag (2)
  • Stack's (3)
  • Tauler & Fau (1)
  • TMAJK sro (1)
  • WAG (12)
  • Westfälische (1)
Германия 5 рейхсмарок 1931 D "Дуб" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1931 D "Дуб" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1931 D "Дуб" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1931 D "Дуб" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1931 D "Дуб" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1931 D "Дуб" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1931 D "Дуб" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1931 D "Дуб" на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Германия 5 рейхсмарок 1931 D "Дуб" на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1931 D "Дуб" на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1931 D "Дуб" на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1931 D "Дуб" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1931 D "Дуб" на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1931 D "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1931 D "Дуб" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1931 D "Дуб" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1931 D "Дуб" на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1931 D "Дуб" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1931 D "Дуб" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1931 D "Дуб" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1931 D "Дуб" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Германия 5 рейхсмарок 1931 D "Дуб" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 5 рейхсмарок 1931 D "Дуб" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Германия 5 рейхсмарок 1931 D "Дуб" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1931 "Дуб" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1931 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 5 рейхсмарок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск