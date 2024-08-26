Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1931 года D "Дуб" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,254,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1931
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (108) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1931 года "Дуб" со знаком D. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 941 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 460 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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